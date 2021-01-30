Zonguldak'ta sağanak yağış - Son Dakika

Zonguldak'ta sağanak yağış

ZONGULDAK - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Batı Karadeniz bölgesi için uyarılarının ardından Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yağmur etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; bugün (30 Ocak Cumartesi) saat 11.00 ile 31 Ocak Pazar günü saat 11.00 arasında Batı Karadeniz'de kuvvetli fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Rüzgarların; yarın öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz'de zamanla tüm Karadeniz Bölgesi'nde güneyli yönlerden fırtına(40-74 kilometre/saat) ve yer yer kuvvetli fırtına (75-88 kilometre/saat), yüksek kesimlerde tam fırtına (89-102 kilometre/saat) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Öte yandan İçişleri Bakanlığınca 81 ile gönderilen genelge doğrultusunda sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor. Kdz. Ereğli'de cadde ve sokaklar boş kaldı. İşine giden ve temel ihtiyaçları karşılamak için dışarıda olan vatandaşlar da yağış altında şemsiyeleri ile önlem aldı. Rüzgar nedeniyle denizde dalgalar oluştu.

Dün akşam saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 1 Şubat Pazartesi günü sabah saat 05.00'te sona erecek.