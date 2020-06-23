Zonguldak'ta sağanak yağmur etkili oldu - Son Dakika

Zonguldak'ta sağanak yağmur etkili oldu

ZONGULDAK'ta, etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Kentte öğleden sonra başlayan sağanak yağmur, yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Belediye ekipleri, rögar kapaklarının tıkanmaması için çalışma yaptı. Yağmur nedeniyle trafikte de zaman zaman aksama oldu. Vatandaşlar, ıslanmamak için koşarak ilerledi. Zonguldak- Kozlu ilçesi arasındaki karayolunda ise su birikintileri nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi. Polis ve belediye ekipleri karayolunda önlem aldı.