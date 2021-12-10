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Zonguldak'ta sağlık çalışanları AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Zonguldak'ta sağlık çalışanları AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

10.12.2021 13:02

Zonguldak'ta, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede fedakarca görev yapan sağlık çalışanları, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Zonguldak'ta, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede fedakarca görev yapan sağlık çalışanları, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Sağlık çalışanları, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki karelere oy verdi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimi Özcan Pişkin, haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Harabeler arasında yaşam", spor kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Kadınlar için daldı" ve yaşam kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Sağlık çalışanlarının şefkatli elleri" fotoğraflarını oyladı.

Fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu, seçim yaparken zorlandığını belirten Pişkin, "Sağlık çalışanları pandemi döneminde bütün emeğiyle çalıştı. 'Sağlık çalışanlarının şefkatli elleri' fotoğrafında yer alan sağlık çalışanının yeni doğan bebeğe şefkatle dokunuşu çok güzel fotoğraflanmış. Tebrik ediyorum." diye konuştu.

BEÜ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cumhur Aydemir de haber kategorisinde Ashraf Amra'nın "Mucize kurtuluş", spor kategorisinde Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" ve yaşam kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Sağlık çalışanlarının şefkatli elleri" fotoğraflarına oy verdi.

Aydemir, fotoğrafların hepsinin özel ve kaliteli olduğunu dile getirerek, sağlık çalışanı olarak bu alanda yıllarını verdiğini, bir bebeğin dünyaya geliş anını farklı bir açıdan görüntüleyen "Sağlık çalışanlarının şefkatli elleri" fotoğrafını değerli bulduğunu kaydetti.

Başhemşire yardımcısı Tuğçe Öztürk ise haber kategorisinde Muhammed Said'in "Esed rejiminin sivillere saldırısı", spor kategorisinde Muhammed Said'in "Savaşın yıkamadığı hayaller" ve yaşam kategorisinde Bestami Bodruk'un "Ailenin minik üyesi" fotoğraflarına oy kullandı.

Bütün fotoğrafların birbirinden güzel ve anlamlı olduğun ifade eden Öztürk, "Fotoğrafların hepsi insanı etkileyen ve zor şartlar altında çekilmiş fotoğraflar. Bizim gibi sizler de zor şartlar altında çalışıyorsunuz. Herkesin eline, emeğine sağlık." dedi.

Zonguldak'ta sağlık çalışanları AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Zonguldak'ta sağlık çalışanları AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Zonguldak'ta sağlık çalışanları AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Zonguldak'ta sağlık çalışanları AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bülent Ecevit Üniversitesi, Muhammed Said, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta sağlık çalışanları AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zonguldak'ta sağlık çalışanları AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
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