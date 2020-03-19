Zonguldak'ta sağlık çalışanları alkışlandı - Son Dakika

Zonguldak'ta sağlık çalışanları alkışlandı
6 saat önce
Zonguldak'ta sağlık çalışanları alkışlandıZONGULDAK'ta evlerinin balkonlarına çıkan vatandaşlar, sağlık çalışanlarını alkışlayarak teşekkür etti.
Zonguldak'ta sağlık çalışanları alkışlandı
ZONGULDAK'ta evlerinin balkonlarına çıkan vatandaşlar, sağlık çalışanlarını alkışlayarak teşekkür etti.
Koronavirüs salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına destek için saat 21.00'da tüm Türkiye için yapılan alkışlama çağrısına Zonguldak'ta yaşayan vatandaşlarda uydu. Vatandaşlar, saat 21.00'de evlerinin balkonlarına çıkıp dakikalarca sağlık çalışanlarına destek için alkış tuttu. Vatandaşlardan Erman Çabri, salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ettiğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 10:17 Kaynak: DHA
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