Zonguldak'ta şah damarında tümör tespit edilen hasta ameliyatla sağlığına kavuştu - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde boyun şişkinliği ve ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 53 yaşındaki Mustafa Yiğit, şah damarında tespit edilen tümörün alınmasıyla sağlığına kavuştu.

Yaklaşık iki aydır boynunda oluşan şişlik ve ağrı şikayeti bulunan Yiğit, kentteki özel bir hastaneye başvurdu.

Yapılan tetkikler sonucunda Yiğit'in şah damarında tümör tespit edildi.

Yaklaşık 3 saat süren ameliyatın ardandan şah damarındaki tümör alınan Yiğit, sağlığına yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

"Çok nadir görülen bir hastalık"

Ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr. Ali Kemal Gür, gazetecilere, hastanın yapılan tetkiklerinde tümör tespit edildiğini ve bunun tesadüfen saptanan bir durum olduğunu söyledi.

Ultrason ve Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR) sonucunda şah damarının içerisinde kitle görüldüğünü aktaran Gür, "Ameliyata aldık, sıkıntı olmadı ve tümörü çıkarttık. Yüzde 90 iyi huylu gibi görünüyor fakat iki hafta sonra patoloji raporuna göre kesin bilgimiz olacak. Hastamız şu an sağlığına kavuştu." dedi.

Hastane Başhekimi Nevzat Çimenoğlu da şah damarında tümör olmasının nadiren görüldüğünü, başarıyla çıkartıldığını anlatarak, "Zor bir işti çünkü çok nadir görülen bir hastalık. Hastanemizde yapılan bu ameliyat bölgede ilk gerçekleştirilen ameliyat olma özelliğini de taşıyor." diye konuştu.

Sağlığına kavuşan Yiğit ise ameliyatı gerçekleştiren doktor ve ekibine teşekkür etti.