ZONGULDAK - Sahil temizliği yapıldı - Son Dakika
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ZONGULDAK - Sahil temizliği yapıldı

04.06.2022 20:46

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde "Türkiye Çevre Haftası" kapsamında sahil temizliği yapıldı.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde "Türkiye Çevre Haftası" kapsamında sahil temizliği yapıldı.

Ilıksu Plajı'ndaki atıkların oluşturduğu kirliliği temizlemek için hazırlanan program kapsamında jandarma ve Yeşilay ekipleri ile üniversite öğrencileri harekete geçti.

Denize girilen plajdaki çöpler toplanarak, çöp döküm alanına götürüldü.

Yeşilay Zonguldak Şube Personeli Gülşah Gök, gazetecilere, çevrenin temiz tutulması gerektiğini belirterek, herkesi çevre temizliği konusunda duyarlı olmaya davet etti.

ZONGULDAK - Sahil temizliği yapıldı
ZONGULDAK - Sahil temizliği yapıldı
ZONGULDAK - Sahil temizliği yapıldı
ZONGULDAK - Sahil temizliği yapıldı

YORUMLAR
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ZONGULDAK - Deniz dibi ve sahil temizliği yapıldı ZONGULDAK - Deniz dibi ve sahil temizliği yapıldı Kemer sahillerinde çevre ve deniz dibi temizliği yapıldı Kemer sahillerinde çevre ve deniz dibi temizliği yapıldı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ZONGULDAK - Sahil temizliği yapıldı - Son Dakika

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