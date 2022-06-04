Ilıksu Plajı'ndaki atıkların oluşturduğu kirliliği temizlemek için hazırlanan program kapsamında jandarma ve Yeşilay ekipleri ile üniversite öğrencileri harekete geçti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › ZONGULDAK - Sahil temizliği yapıldı - Son Dakika

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