ZONGULDAK - Sahil temizliği yapıldı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde "Türkiye Çevre Haftası" kapsamında sahil temizliği yapıldı.
Ilıksu Plajı'ndaki atıkların oluşturduğu kirliliği temizlemek için hazırlanan program kapsamında jandarma ve Yeşilay ekipleri ile üniversite öğrencileri harekete geçti.
Denize girilen plajdaki çöpler toplanarak, çöp döküm alanına götürüldü.
Yeşilay Zonguldak Şube Personeli Gülşah Gök, gazetecilere, çevrenin temiz tutulması gerektiğini belirterek, herkesi çevre temizliği konusunda duyarlı olmaya davet etti.
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