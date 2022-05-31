Zonguldak'ta sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Zonguldak'ta sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın yaralandı

31.05.2022 15:35
Zonguldak'ta sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın yaralandı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu 29 yaşındaki Hasret Şişman yaralandı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu 29 yaşındaki Hasret Şişman yaralandı.

Yeni Mahalle Topyeri mevkisinde 25 Mayıs'ta iş çıkışı evine giden Şişman, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

Sol bacağından yaralanan Şişman, Devrek Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Şişman, gazetecilere yaptığı açıklamada, olay anını anlattı.

"Bir tanesinin arkadan ısırdığını hissettim." diyen Şişman, elindeki poşetlerle kendini korumaya ve savunmaya çalıştığını dile getirdi.

Şişman, "Çok fazla sesim çıktığı ve havlama sesleri olduğu için mahalleden cami hocası yardımıma koştu. Onlar yetişti, iyi ki varlardı. Allah korusun, daha kötü sonuçlar oluşabilirdi." dedi.

"Hayvan sevmiyor değiliz, çözüm bulunsun"

Bir an önce bu duruma çözüm bulunmasını isteyen Şişman, şunları kaydetti:

"Başkasının canı yanmasın. Daha önceden 5 yaşındaki Poyraz'ın da canı yandı. Bir sonrasının daha olmaması için artık çözüm bulunsun. Biz hayvan sevmiyor değiliz, sadece çözüm bulunsun istiyoruz. Evimden çıktığımda rahat işe gitmek istiyorum. İşten evime rahat gelmek istiyorum. Çocuklar okula gidemiyorlar, insanlar işlerine rahat gidemiyorlar. Artık bunaldık. Tek başıma yolda yürüyemiyorum. Yanımda biri olduğunda da köpek çıkacak, saldıracak diye korkuyorum."

Kuduz aşısı olduğunu belirten Şişman, gerekli yerlere şikayette bulunup dilekçe verdiğini söyledi.

Evinin önünde oynayan 5 yaşındaki Poyraz Çiloğlu da kısa süre önce sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralanmıştı.

Zonguldak'ta sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın yaralandı
Zonguldak'ta sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın yaralandı
Zonguldak'ta sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın yaralandı

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
EVİNE GİDERKEN KÖPEKLERİN SALDIRISINA UĞRADI EVİNE GİDERKEN KÖPEKLERİN SALDIRISINA UĞRADI Çin Daha Temiz Enerji Karışımı Elde Etmek İçin Rüzgar ve Güneş Enerjisi Kapasitesini Artıracak Çin Daha Temiz Enerji Karışımı Elde Etmek İçin Rüzgar ve Güneş Enerjisi Kapasitesini Artıracak Çin Dışişleri Bakanı: Amerikan Değerlerine Dayalı Ticaret, Temel Ekonomik Yasalara Aykırı Çin Dışişleri Bakanı: Amerikan Değerlerine Dayalı Ticaret, Temel Ekonomik Yasalara Aykırı
Kaynak: AA

Zonguldak, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
15:59 Feci olay! Pitbull, oyun oynayan 6 yaşındaki kız çocuğuna saldırıp hastanelik etti
15:57 Erdoğan'dan nargile açıklaması: Bu zarardan milletimizi kurtarmaya yönelik bazı hazırlıklar yapıyoruz
15:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fenerbahçeli Arda'nın sakatlığını duyunca verdiği tepki gündem oldu!
15:38 Başkan adayı Dursun Özbek'ten umutlandıracak vaatler: Galatasaray gelecektir
15:17 Gençlerle buluşan Erdoğan, "Maçtan geliyorum" diyerek şaşkınlık yarattı!
15:15 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'nin hapis tehdidine cevap: Yahu sizin feriştahınız gelse bize diz çöktüremez
15:13 Şeyma Subaşı, mikseri çalıştıramayınca sosyal medyanın diline düştü: Sanki Acun Ilıcalı'dan önce paşa torunuydu
14:58 Bebek sahilinde infial yaratan olay! Kimseyi umursamadan cinsel ilişkiye girdiler
14:52 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Silivri'ye gönderilen Kaftancıoğlu ile telefon görüşmesini anlattı: Sesi iyi geliyordu
14:51 İtalyan tenisçinin kıyafetinde bulunan logo olay oldu! Hakem maça çıkmasını engellemek istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 16:06:41. #1.13#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement