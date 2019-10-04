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Zonguldak'ta sahte alkol operasyonu

29 dakika önce

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde düzenlenen operasyonda 13 litre sahte alkol ele geçirildi.

Zonguldak'ta sahte alkol operasyonu, System.String[]

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde düzenlenen operasyonda 13 litre sahte alkol ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte sahte alkole yönelik saha çalışması yaptı.

Ekipler, R.Y.'nin aracında ve ikametinde yaptıkları aramada 13 litre sahte alkol ele geçirdi.

R.Y. ekiplerce gözaltına alındı.

Zonguldak, Alaplı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 10:34 Kaynak: AA
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