Zonguldak'ta sahte belgelerle yurt dışına çıkmaya çalışan 4 kişi yakalandı - Son Dakika

Zonguldak'taki havalimanında, sahte belgelerle yurt dışına çıkmaya çalışan 4 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, nisan ayı içerisinde Zonguldak Çaycuma Havalimanı'nda toplam 5 bin 770 yolcu giriş-çıkışının gerçekleştiği belirtildi.
Sahte Alman oturum kartı ve sahte Alman vizesi ile yurt dışına çıkmak isteyen 4 kişinin yakalandığı aktarılan açıklamada, ayrıca sahte vizeli yolculara yardımcı olan 2 kişinin adli işlemler için ilgili birime teslim edildiği ifade edildi.
Açıklamada, yakalama müzekkeresiyle aranan 2 kişinin de yakalandığı kaydedildi.
Kaynak: AA
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