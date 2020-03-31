Zonguldak'ta 'sahte dezenfektan' operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

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Zonguldak'ta 'sahte dezenfektan' operasyonu: 3 gözaltı
6 saat önce
ZONGULDAK'ta, jandarma ekiplerince baskın düzenlenen depoda, 768 sahte dezenfektan ürünü ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.
ZONGULDAK'ta, jandarma ekiplerince baskın düzenlenen depoda, 768 sahte dezenfektan ürünü ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.
Alaplı Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucu Ş.T.'nin (40), Ankara'dan temin ettiği, Sağlık Bakanlığı onayı olmayan el dezenfektanlarını piyasa süreceği bilgisine ulaştı. Cumhuriyet başsavcılığının verdiği iznin ardından jandarma ekipleri, Ereğli ilçesindeki depoya baskın düzenledi. Depoda, satışa hazır 1'er litrelik 768 dezenfektan ürünü ele geçirildi. Operasyon kapsamında Ş.T. ile S.Y. (40) ve E.Y. (47) gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 02:06 Kaynak: DHA
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