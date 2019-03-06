Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta Sahte İçki Operasyonu

Zonguldak'ta Sahte İçki Operasyonu

1 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, 105 şişe sahte içki ele geçirilen operasyonda, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak'ta Sahte İçki Operasyonu, System.String[]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, 105 şişe sahte içki ele geçirilen operasyonda, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede kaçak ve sahte alkol satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Ereğli ilçesindeki polis arama noktasında şüphelendikleri bir aracı durdurarak arama yaptı.

Aramada, 105 şişe sahte içki ele geçirilirken, otomobildeki S.T. (37), gözaltına alındı.

Şüpheli, ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:18 Kaynak: AA

Zonguldak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



DSP'den Aday Olan Eski HDP'li Celal Doğan: Erdoğan'la İyi İkili Olacağız Erdoğan'dan Kendisine Forma Gösteren Vatandaşa Güldüren Cevap: Ben Forvet Oynadım

Trump'tan Kongre'nin Suriye Mektubuna "Yüzde Yüz Katılıyorum" Notu 72 Yaşındaki Kadına Tecavüz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 10:37:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta Sahte İçki Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]