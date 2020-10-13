DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Son Dakika

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Zonguldak'ta sahte içkiden 1 kişi öldü, 1 kişi yoğun bakımdaZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, sahte içki içince fenalaşıp, hastaneye kaldırılan Harun İnanç (54) hayatını kaybetti, Hasan A. (52) ise yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

Zonguldak'ta sahte içkiden 1 kişi öldü, 1 kişi yoğun bakımda ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, sahte içki içince fenalaşıp, hastaneye kaldırılan Harun İnanç (54) hayatını kaybetti, Hasan A. (52) ise yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Ereğli'de yaşayan Harun İnanç, evinde rahatsızlanınca sağlık ekipleri tarafından özel hastaneye kaldırıldı. İnanç, ilk müdahalesinin ardından Karabük'teki özel hastaneye sevk edildi. İnanç'ın içtiği sahte içkiden zehirlendiği belirlendi. Yoğun bakımda tedaviye alınan Harun İnanç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen pazar günü hayatını kaybetti. İçtiği sahte alkollü içki nedeniyle kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınan Hasan A.'nın ise tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, sahte alkollerin nereden temin edildiği konusunda çalışmalarını sürdürüyor.

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