Zonguldak'ta sahte para ele geçirildi - Son Dakika

Zonguldak'ta sahte para ele geçirildi

27.04.2021 18:27
Zonguldak'ta sahte para ele geçirildi, System.String[]

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli bir şahsın üzerinde yapılan aramada 13 adet sahte 50 TL'lik banknotlar ele geçirildi.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli bir şahsın üzerinde yapılan aramada 13 adet sahte 50 TL'lik banknotlar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından "sahte para" ile ilgili yapılan çalışmalarda il merkezinde bir şahsın üzerinde 13 adet sahte 50 TL ele geçirildi. Şüpheli Y.D. (33) hakkında "parada sahtecilik" suçundan adli işlem başlatıldı. - ZONGULDAK

Zonguldak'ta sahte para ele geçirildi
Zonguldak'ta sahte para ele geçirildi

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Türk Lirası, Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak'ta sahte para ele geçirildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Jeff Bezos ve Elon Musk, NASA yüzünden karşı karşıya geldi Jeff Bezos ve Elon Musk, NASA yüzünden karşı karşıya geldi Ünlü müzisyen Asım Ekren, son yolculuğuna sessiz sedasız uğurlandı Ünlü müzisyen Asım Ekren, son yolculuğuna sessiz sedasız uğurlandı Tam kapanma bankaların sistemini değiştirdi! Artık uzaktan kimlik tespiti yapılarak müşteri kabul edilebilecek Tam kapanma bankaların sistemini değiştirdi! Artık uzaktan kimlik tespiti yapılarak müşteri kabul edilebilecek Pazarcılar tam kapanmada haftada 1 gün tezgah açmak istiyor Pazarcılar tam kapanmada haftada 1 gün tezgah açmak istiyor Alevlerin çatıyı sardığı yangında mahsur kalan talihsiz adam, kendini 6'ncı kattan aşağı attı Alevlerin çatıyı sardığı yangında mahsur kalan talihsiz adam, kendini 6'ncı kattan aşağı attı Muhtarlara aşı müjdesini duyurmuştu! Erdoğan'dan kurmaylarına Muhtarlara aşı müjdesini duyurmuştu! Erdoğan'dan kurmaylarına "Süreci hızlandırın" talimatı Tam kapanma döneminde de esnafa destekler devam edecek Tam kapanma döneminde de esnafa destekler devam edecek İki ünlü isimden, enstrümanları kıyamet alameti olarak nitelendiren Nihat Hatipoğlu'na tepki İki ünlü isimden, enstrümanları kıyamet alameti olarak nitelendiren Nihat Hatipoğlu'na tepki
Hareketsizliğin koronadan daha tehlikeli olduğunu söyleyen uzman isimden, evde kalanlara kritik tavsiyeler Hareketsizliğin koronadan daha tehlikeli olduğunu söyleyen uzman isimden, evde kalanlara kritik tavsiyeler         
18:35
Duygu sömürüsü yapan dilencinin üzerinden 2 bin 200 lira ve 100 euro çıktı Duygu sömürüsü yapan dilencinin üzerinden 2 bin 200 lira ve 100 euro çıktı         
18:17
TBMM'den Joe Biden'a 'soykırım' tepkisi: Nezdimizde yok hükmündedir TBMM'den Joe Biden'a 'soykırım' tepkisi: Nezdimizde yok hükmündedir         
17:27
Tam kapanmada camilere gidilebilecek mi? Soylu, herkesin merak ettiği soruya yanıt verdi Tam kapanmada camilere gidilebilecek mi? Soylu, herkesin merak ettiği soruya yanıt verdi         
17:12
Son Dakika: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in saklandığı eve baskın düzenlendi Son Dakika: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in saklandığı eve baskın düzenlendi         
16:32
Bakan Soylu'dan tam kapanmada alkol satışının yasak olmasına tek cümlelik yorum: Soru işareti söz konusu değil Bakan Soylu'dan tam kapanmada alkol satışının yasak olmasına tek cümlelik yorum: Soru işareti söz konusu değil         
16:25
Mustafa Denizli geri dönüyor! Kendisini isteyen Altay kulübünden talebi herkesi duygulandırdı Mustafa Denizli geri dönüyor! Kendisini isteyen Altay kulübünden talebi herkesi duygulandırdı         
16:05
Bağcılar'da komşusunu yakan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı! Olayın altından çok başka detaylar çıktı Bağcılar'da komşusunu yakan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı! Olayın altından çok başka detaylar çıktı         
15:57
Koronavirüs nedeniyle entübe edilen Burak Sergen'in nişanlısının paylaşımı yürek burktu Koronavirüs nedeniyle entübe edilen Burak Sergen'in nişanlısının paylaşımı yürek burktu         
15:51
Korona onları tamamen ele geçirdi! Yakılmak için sıra bekleyen cansız bedenler dünyayı dehşete düşürdü Korona onları tamamen ele geçirdi! Yakılmak için sıra bekleyen cansız bedenler dünyayı dehşete düşürdü         
15:23
Ramazan İpek'in annesinden Melek İpek'in tahliyesine tepki: Hakkımı helal etmiyorum Ramazan İpek'in annesinden Melek İpek'in tahliyesine tepki: Hakkımı helal etmiyorum         
15:00
Orhan Gencebay şarkısı söyleyen Aleyna Tilki'nin annesi, kızını gölgede bıraktı Orhan Gencebay şarkısı söyleyen Aleyna Tilki'nin annesi, kızını gölgede bıraktı         
14:35
"Karımın çamaşırlarını gördün" kavgasında kanlı son! Biri hapse, diğeri mezara girdi         
13:37
Halkı ikna etmek için kamera karşısında aşı olan oyuncu, 2 gün sonra hayatını kaybetti Halkı ikna etmek için kamera karşısında aşı olan oyuncu, 2 gün sonra hayatını kaybetti         
13:15
Eksim Holding, ünlü pastane zincirlerinden Aslı Börek'i satın aldı Eksim Holding, ünlü pastane zincirlerinden Aslı Börek'i satın aldı         
12:12
Sırra kadem basan 'Filozof' lakaplı Atakan Kayalar yeniden ortaya çıktı Sırra kadem basan 'Filozof' lakaplı Atakan Kayalar yeniden ortaya çıktı         
11:26
Eski sevgilisinin uygunsuz görüntülerini yayan sanıktan pes dedirten savunma: 18'den büyük sanıyordum Eski sevgilisinin uygunsuz görüntülerini yayan sanıktan pes dedirten savunma: 18'den büyük sanıyordum         
10:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2021 19:30:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Zonguldak'ta sahte para ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement