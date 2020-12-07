Zonguldak'ta sahte para operasyonu - Son Dakika

Ekipler yaptıkları incelemede, F.Ş'nin bazı iş yerlerinden alışveriş yaparak piyasaya sahte para sürdüğünü belirledi.

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