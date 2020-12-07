Zonguldak'ta sahte para operasyonu - Son Dakika

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde düzenlenen operasyonda, piyasaya sahte para sürdüğü iddia edilen 1 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Mollabey köyünde, bir kişinin piyasaya sahte para sürmeye çalıştığı ihbarı üzerine inceleme başlattı.
Ekipler yaptıkları incelemede, F.Ş'nin bazı iş yerlerinden alışveriş yaparak piyasaya sahte para sürdüğünü belirledi.
Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde 4 adet 200 liralık sahte banknot ele geçirildi.
- Kaynak: AA
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