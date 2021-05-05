Zonguldak'ta sahte paraları piyasaya sürdükleri iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Jandarmadaki ifadelerinin ardından mahkeme sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda İstanbul ve Kocaeli 'nden temin edilen sahte paraların Zonguldak ve civar illerde piyasaya sürüldüğü bilgisine ulaşıldı.

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