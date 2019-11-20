Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta saka kuşlarını yakalayan avcılara 3 bin 300 lira ceza
Son Dakika Güncel Zonguldak'ta saka kuşlarını yakalayan avcılara 3 bin 300 lira ceza - Son Dakika

Zonguldak'ta saka kuşlarını yakalayan avcılara 3 bin 300 lira ceza

6 saat önce

Çaycuma ilçesinde avlanması yasak olan saka kuşlarını yakalayan 2 kişiye 3 bin 300 lira ceza uygulandı.

Zonguldak'ta saka kuşlarını yakalayan avcılara 3 bin 300 lira ceza, System.String[]

Çaycuma ilçesinde avlanması yasak olan saka kuşlarını yakalayan 2 kişiye 3 bin 300 lira ceza uygulandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Hisarönü Mahallesi'nde devriye gezildiği sırada G.Ö. (45) ve B.K'nin (43) avlanması yasak olan saka kuşlarını avladıklarını belirledi.

Söz konusu alanda, kişilerin, balık ağı üzerine yerleştirdiği cep telefonuyla kuş sesi yayarak saka kuşu avladığını belirleyen ekipler, kafesler içinde, Türkiye'nin taraf olduğu Bern Sözleşmesi'nce koruma altında olduğu bildirilen 4 saka kuşu buldu.

Ekiplerce el konulan saka kuşları, veteriner hekimin yaptığı kontrolün ardından doğaya salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Zonguldak Şube Müdürlüğünce, G.Ö. (45) ve B.K'ye tazminat ve idari olmak üzere 3 bin 300 lira ceza kesildi.

Zonguldak, Çaycuma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 04:48 Kaynak: AA
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