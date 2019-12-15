Zonguldak'ta sanayi sitesindeki silahlı kavga olayına 1 tutuklama - Son Dakika

Zonguldak Üzülmez Sanayi Sitesi'nde 3 kişinin yaralandığı silahlı kavga olayında gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü serbest bırakılırken, 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Olay, dün akşam saatlerinde Çınartepe Mahallesinde bulunan Üzülmez Sanayi Sitesinde meydana geldi. İddiaya göre, Cavit. G.'ye aracını boyatan M.N., boyanın rengini beğenmedi. Aracını teslim alan M.N., bir süre sonra arkadaşları S.K.(35), S.K.(45) ve C.K.(25) sanayi sitesine gitti. Bir süre sonra iki taraf arasında kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine S.K., silahıyla ateş ederek Cavit G.'yi (45) sol bacağından, kardeşi Cihat G.'yi (44) sol omzundan yaraladı. Cihat G.'nin oğlu Çağan G. (19) ise ateş edilmesi sonucu parçalanan camın parçalarının yüzüne isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olayın ardından araçlarıyla kaçan S.K., M.N., S.K. ve C.K.'yi gözaltına aldı.



Şüphelilerden M.N., S.K. ve C.K. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. S.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkartıldı. S.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK