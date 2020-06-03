Zonguldak'ta şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Hasan Demirtaş (53) idaresindeki 67 TP 639 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ilçeye bağlı Çiğdemli köyünde yaklaşık 20 metrelik şarampole devrildi.

Sabah saatlerinde dere yatağında bir aracın olduğunu gören vatandaşların, durumu haber vermesinin ardından bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin yaptığı inceleme sonucu sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Demirtaş'ın cenazesi, Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.