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Zonguldak'ta şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü
6 saat önce
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 04:16 Kaynak: AA
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü.
Alınan bilgiye göre, Yusuf Koçyiğit'in (19) kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör, ilçeye bağlı Gümeli beldesi Kozderesi mevkisinde şarampole devrildi.
Yaralanan Koçyiğit, çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi.
Yusuf Koçyiğit'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Alaplı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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