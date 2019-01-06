Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta Sarıkamış Şehitleri Anıldı

Zonguldak'ta Sarıkamış Şehitleri Anıldı

1 saat önce

Zonguldak'ta Sarıkamış Şehitleri anıldı.

Zonguldak'ta Sarıkamış Şehitleri Anıldı, System.String[]
Zonguldak'ta Sarıkamış Şehitleri anıldı.

Milli Egemenlik Caddesi üzerinden başlayan yürüyüş Zonguldak Valiliği önünde son buldu. Anma yürüyüşüne Vali Erdoğan Bektaş ve protokol üyeleri katıldı. Çok sayıda öğrencinin de katıldığı yürüyüş büyük ilgi gördü. Gençlik Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, "Sarıkamış şehitlerini anmak ve anlamak için burada toplanmış bulunuyoruz. Sarıkamış'ta şehit olan yiğitlerimizin ne uğruna ne için canlarını feda ettiklerini herkesin çok iyi anlaması gerekiyor. Sevgili genç kardeşlerim sadece Sarıkamış'ta değil, Anadolu'nun her yerinde, Malazgirt'te, 1453'te İstanbul'da, Çanakkale'den Dumlupınar'da, Sakarya'da, 15 Temmuz'da vatanımızın birlik ve bütünlüğünü korumak üzere canlarını seve seve şehadete ulaşmış binlerce yerimiz var. Bunları çok iyi anlamamız gerekiyor, geçmişinizi iyi anlayamazsınız geleceğe emin adımlarla ve sağlam temellerle ilerleyemeyiz" ifadelerine yer verdi.

Vali Erdoğan Bektaş ise "104 sene önce bu içinde bulunduğumuz şartlar tabiatın olumsuz şartlarında ciddi sayıda insanımızı, gencimizi tabiatın acımasız şartlarında kaybettik. Milletimizin geleceği için yapılan bu mücadelede şehit verdik. 104 yıl sonra burada yeniden olayı anlamaya çalışıyoruz. Bu etkinlikler son yıllarda Gençlik Spor Bakanlığımızın organizasyonları ile gündeme geldi ve gerçekten de ciddi bir katılımla ciddi bir anlayış ve birikimle devam ediyor" diye konuştu.

Program, İl Müftüsü Rüstem Can tarafından yapılan duaların ardından son buldu. Katılımcılara çorba ikramında da bulunuldu. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 01:41 Kaynak: İHA

Erdoğan Bektaş, Zonguldak, Sarıkamış, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kar ve Soğuğa Aldırış Etmeyen Binlerce Kişi, Sarıkamış Şehitlerini Anmak İçin Toplandı MHP'nin Zonguldak Karaman Belediye Başkan Adayı, Cumhurbaşkanına Hakaretten Tutuklandı

Türk Hava Yolları Uçağı, Ukrayna'da Pistten Çıktı Otomobilden Fırlayan Genç Kız Feci Şekilde Can Verdi! Dehşet Anları Kamerada
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2019 15:35:56. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta Sarıkamış Şehitleri Anıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]