Zonguldak'ta şehit ailesi ve gazi ziyaret edildi - Son Dakika

Zonguldak'ta şehit ailesi ve gazi ziyaret edildi

Zonguldak'ta 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü'nde şehit aileleri protokol üyeleri tarafından ziyaret edildi.

Zonguldak'ta 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü'nde şehit aileleri protokol üyeleri tarafından ziyaret edildi.

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Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ve beraberindeki protokol üyeleri, Mardin Nusaybin'de şehit düşen Çağdaş Arslan'ın Sibel Yüksel Arslan'ı evinde ziyaret etti. Tutulmaz, "Aziz şehitlerimizin yakınları bizlere emanettir, her zaman sizlerin yanında olacağız" dedi. Tutulmaz ve beraberindeki heyet; ardından terörle mücadele Gazisi Şaban Madenci ve ailesini evlerinde ziyaret etti. Ziyarette konuşan Vali Mustafa Tutulmaz, "Ülkemizin birliği, beraberliği ve bölünmez bütünlüğü uğrunda yaptıklarınız hiçbir zaman unutulmayacaktır" ifadelerine yer verdi.


Vali Mustafa Tutulmaz, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:


"Ülkemizin karşı karşıya kaldığı 15 Temmuz hain darbe girişimi ve ihanetinin tarihe geçen destansı bir mücadele ile bertaraf edilişinin dördüncü yıl dönümünde büyük bir gurur ama aynı zamanda yüreğimizde büyük bir hüznü bir arada yaşıyoruz. 15 Temmuz gecesi Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Milletimiz varlığına, birliğine, dirliğine ve demokrasisine yönelen tehdidi ortadan kaldırmak için sokakları doldurmuş, Fethullahçı terör örgütüne (FETÖ) karşı milli bir şuur ve ruhla hareket edilerek büyük bir mücadele sergilenmiş, asil Milletimiz ülkesine, devletine, milletine sahip çıkmıştır. Hain FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz gecesi kalkıştığı alçak darbe girişimini ve ihaneti, buna karşılık sergilenen onurlu direnişi Milletimiz hiç bir zaman unutmayacak, hatırlayacak ve anlatacaktır. 15 Temmuz gecesi kalkışılan darbe teşebbüsünü önlemek uğrunda canını veren kahramanlarımızı Milletimiz asla unutmayacak, her daim kalbinde yaşatacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle ülkesi, devleti, milleti ve bayrağı uğrunda bir an bile düşünmeden canlarını feda eden 251 şehidimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum."


15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü programları şehit ve gazi kabir ziyaretleri ile devam etti. - ZONGULDAK

Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 12:52 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta şehit ailesi ve gazi ziyaret edildi - Son Dakika
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