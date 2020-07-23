Zonguldak'ta şehit polis Erkan Gökteke operasyonu: 4 tutuklu - Son Dakika

Zonguldak'ta şehit polis memuru Erkan Gökteke'nin adının verildiği uyuşturucu operasyonunda 2 bin 21 kök kenevir, tabanca ve telsiz ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından önceki gün Narkotim ekiplerinin takibi sonucunda tespit edilen ormanlık arazide gizlenmiş vaziyette bulunan 7 ayrı bölgede drone ile hava desteği sağlanarak yapılan operasyona şehit polis memuru Erkan Gökteke'nin adı verildi.

Operasyon kapsamında H.A.(59), İ.A.(36), H.A.(36), M.K.(35), Y.E.K(33) ve E.A(31) isimli 6 şüpheli yakalandı. Operasyonda 2 bin 21 kök kenevir, 1 gram Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 7 adet fişek, 1 adet telsiz ele geçirildi.

Uyuşturucu madde sattığı tespit edilen İ.A.(36), H.A.(36), M.K.(35) ve E.A(31) isimli 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

H.A.(59) ve Y.E.K(33) isimli 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ZONGULDAK