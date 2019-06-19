Son Dakika Haberleri: ZONGULDAK'TA SEL ETKİLİ OLDU MAHSUR KALANLAR VAR
Son Dakika Güncel Haber

ZONGULDAK'TA SEL ETKİLİ OLDU MAHSUR KALANLAR VAR

31 dakika önce

Zonguldak'ta dere taştı, evlerinde mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlatıldıZONGULDAK'ın Alaplı ilçesine bağlı Sarıkadı Köyü'nde, etkili olan yağmurun ardından taşan dere nedeniyle birçok evi su bastı.

Zonguldak'ta dere taştı, evlerinde mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlatıldı
ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesine bağlı Sarıkadı Köyü'nde, etkili olan yağmurun ardından taşan dere nedeniyle birçok evi su bastı. Evlerde mahsur kalan 12 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kurtarma çalışmasının devam ettiği bildirildi.
İlçeye bağlı bazı köylerde sabah saatlerinden itibaren yağmur etkili oldu. Sarıkadı köyünden geçen dere, yağmurun ardından taştı. Derenin etrafından birçok ev sular altında kaldı. Sular nedeniyle 12 kişi evlerinde mahsur kaldı. Köylüler, jandarma ve Alaplı Belediyesi'ni arayarak yardım istedi. Kısa sürede köye ulaşan itfaiye ekipleri, mahsur kalanları merdiven ve halatlarla kurtardı. İtifaye ekiplerinden alınan bilgiye göre mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı. Kurtarılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Köylülerden Sezgin Kandemir, 1 saat içinde derenin taştığını anlatarak, '25 ev şu anda sular altında. 21 kişiyi itfaiye kurtardı. Dahada insanlar var. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.ö dedi.
ZONGULDAK'TA SEL ETKİLİ OLDU MAHSUR KALANLAR VAR
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:19 Kaynak: DHA
İtfaiye, Alaplı, Zonguldak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Almanya Şansölyesi Merkel, resmi tören sırasında fenalaştı! Korkutan anlar kameraya yansıdı Ekipler sağanakla mücadele ederken göle dönen yol ortasında çorba keyfi yaptı Rusya basını yazdı: Su-35S tipi savaş uçakları Kırım'a yerleştirilecek Meteoroloji'den dikkat çeken uyarı: Selde araba kullanmaya çalışmayın

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 17:50:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ZONGULDAK'TA SEL ETKİLİ OLDU MAHSUR KALANLAR VAR
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]