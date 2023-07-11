Zonguldak'taki sel felaketinde kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Zonguldak'taki sel felaketinde kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı

11.07.2023 16:49

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesinde sele kapılıp kaybolan Hüseyin Topçuoğlu'nun (58) cansız bedeni, arama çalışmaları sırasında oğlu R.T. tarafından balçığa saplanmış halde bulundu.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesinde sele kapılıp kaybolan Hüseyin Topçuoğlu'nun (58) cansız bedeni arama çalışmaları sırasında oğlu R.T. tarafından balçığa saplanmış halde bulundu. Hüseyin Topçuoğlu'nun cansız bedeni balçıktan çıkarılarak hastane morguna götürüldü.

İSTANBUL'DAN GELEN OĞLU BULDU

Zonguldak genelini etkileyen selde Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova Beldesi'nde ayakkabı boyacılığından emekli olan Hüseyin Topçuoğlu'ndan ailesi pazar gece saatlerinden itibaren haber alamadı. Topçuoğlu'nun selde kaybolduğundan endişe eden aile, durumu jandarmaya bildirdi. Topçuoğlu'nu bulmak için arama çalışması başlatıldı. İstanbul'dan babası için kente gelen R.T. arkadaşlarıyla babasını ararken, belde merkezi Atatürk Caddesi kenarında sel sularının geçtiği alanda babasının cansız bedenini buldu. Ağaçlık alanda balçık içinde babasını hareketsiz bulan R.T. ekipleri bilgilendirdi. Olay yerine gelen Sağlık ekipleri Topçuoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Zonguldak'ta selde kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu

FENALIK GEÇİRDİLER

Jandarma, bölgede güvenlik önlemi alırken cumhuriyet savcısı incelemelerde bulundu. Olayın üzüntüsünü yaşayan Topçuoğlu'nun yakınları fenalık geçirirken, eşi G.T.'yi sağlık ekibi ambulans içinde sakinleştirmeye çalıştı. Topçuoğlu'nun cansız bedeni Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Zonguldak'ta selde kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu

"KENDİ HALİNDE İYİ İNSANDI"

Hayatını kaybeden Hüseyin Topçuoğlu'nun komşusu Yaşar Toplucuk, beldede iki gündür kayıp olan Hüseyin Topçuoğlu'nu İstanbul'dan gelerek aramalara katılan oğlunun bulduğunu söyledi. Çok iyi bir insanı kaybettiklerini ifade eden Toplucuk, "Selden bir gün önce beraberdik. Bugün acı haberi alınca çok üzüldüm. Beldede uzun yıllardır ayakkabı boyacılığı yapıyor. Kendi halinde iyi bir insandı. Ayakkabı boyayarak geçimini sağlardı. Emekli de oldu. Oğlunun biri Tanzanya'da gelemedi. Bir oğlu İstanbul'da demir yollarında çalışıyordu. O geldi babasını o buldu. Sabah 'oğlum nereye gidiyorsun' dedim. Çok duygulandım ben de. 'Babamı gece yarısından beri arıyorum' dedi. Bende çok üzgünüm." dedi.

Zonguldak'ta selde kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu
Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Zonguldak, İstanbul, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'taki sel felaketinde kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı - Son Dakika


Son Dakika
16:47 Trendyol, Süper Lig ve 1. Lig'in yeni isim sponsoru oldu
16:47 Kritik görüşme öncesi ilk fotoğraf! Erdoğan ile Biden ayaküstü kısa bir görüşme yaptı
16:43 Süper Lig ve 1. Lig'in adı değişti! Trendyol resmen isim sponsoru oldu
16:43 Kritik görüşme öncesi ilk kare! Erdoğan ile Biden ayaküstü kısa bir sohbet gerçekleştirdi
16:26 Pazarlıklar çok uzun sürse de bu iş tamam! Galatasaray, Paredes'e imzayı attırıyor
16:22 Anlaşmaları çok uzun sürdü ama hikaye mutlu bitti! Paredes, Galatasaray'a imza atıyor
15:56 Mehmet Ali Erbil'den olay yaratacak ifadeler: 20 yaşında bir kızla cinsel olarak birlikte olabilirim
15:52 Mehmet Ali Erbil'den çok konuşulacak sözler: Cinsel anlamda sağlıklıyım, 20 yaşında bir kızla birlikte olabilirim
15:47 Kılıçdaroğlu AB'nin yolunu, saydığı isimlere bağlayarak Erdoğan'a çağrı yaptı: Onları serbest bırakmandan geçiyor
15:44 Kılıçdaroğlu tek tek isim sayıp Erdoğan'a seslendi: AB'nin yolu onları serbest bırakmandan geçiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2023 17:14:45. #1.13#
SON DAKİKA: Zonguldak'taki sel felaketinde kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement