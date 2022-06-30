ZONGULDAK - Zonguldak'ta selden etkilenen alanlarda temizlik ve hasar tespiti yapılıyor - Son Dakika
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ZONGULDAK - Zonguldak'ta selden etkilenen alanlarda temizlik ve hasar tespiti yapılıyor

30.06.2022 15:24

Zonguldak'ta selden zarar gören ev, iş yerleri ve tarım arazilerinde temizlik ile hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Zonguldak'ta selden zarar gören ev, iş yerleri ve tarım arazilerinde temizlik ile hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Kentte sağanağın ardından oluşan sel nedeniyle Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesinde tarım arazileri, çok sayıda ev ve iş yeri ile depo sular altında kaldı. Sel suları Saltukova Merkez Camisi'nde de zarara neden oldu.

Valilik himayesinde yağıştan etkilenen bölgelerde AFAD, kaymakamlıklar ile belediyelerce alanlarda ve evlerde hasar tespit çalışması yürütülüyor.

Hasar tespit çalışmalarının sürdüğü bölgelerde selin yol açtığı zararla ilgili bilgilerin çalışmalar tamamlandığında netleşeceği öğrenildi.

Gökçebey ilçesinde de selden etkilenen alanlarda temizlik çalışmaları devam ediyor.

"8 seramız zarar gördü"

Saltukova Merkez Camisi Müezzin Kayyımı Yaşar Karagöl, gazetecilere, sel sularının camiye girmesinin ardından kendi gayretleriyle halıları kurtarmaya çalıştıklarını belirterek, "Kullanılmaz haldeler. Rabbim başka afet göstermesin, herkese çok geçmiş olsun. Yaz kuran kursu dönemindeyiz, çocuklarımız biraz mağdur oldu. Temizliği bugün başladık." dedi.

Cami imamı Yusuf Karagöl de suyun camiye girişini engelleyemediklerini anlatarak, "Camimizdeki zarar belli. Halılarımızı toplayabildiğimiz kadar topladık. Yaz kuran kursu öğrencilerimiz için masa tenisi gibi alanlar kurduk. Onlar zarar gördü. Kendi gücümüz yettiği kadar temizliğimizi yapmaya çalışıyoruz. Cemaatimiz ve arkadaşlarımız tarafından el birliği temizliği yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Serası zarar gören Nermin Kayış ise serada yetiştirdiği ürünlerle çocuklarını okuttuğunu dile getirerek, "Ürünlerimizi bebek gibi besledik. Tam satma zamanı ürünlerimizi kaybettik, daha doğrusu canımızı kaybettik. 8 seramız zarar gördü. Hasar tespiti için geldiler. Bizlere, 'Yaralar sarılacak.' denildi. Tarım ve Orman Bakanımız da geldi. Her şey konuşuldu. Bu yıl artık bir şey alıp satamayız. Komşularımdan mal toplamaya gittim. Benim bir sürü müşterim var ve onlar gelip beni arayacak. Malzeme olmayınca ne satacağım, mağdurum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ZONGULDAK - Zonguldak'ta selden etkilenen alanlarda temizlik ve hasar tespiti yapılıyor - Son Dakika

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