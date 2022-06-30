Son dakika haberleri: ZONGULDAK - Selin denize sürüklediği odunlar kıyıya vurdu - Son Dakika
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Son dakika haberleri: ZONGULDAK - Selin denize sürüklediği odunlar kıyıya vurdu

30.06.2022 15:46

Son dakika haberi... -Sahilden genel görüntü Sahile vuran odunlar -Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'ın vatandaşların sorunlarını dinlemesi Zonguldak'ta selin denize sürüklediği odunlar kıyıya vurdu ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sel sularının denize sürüklediği odun parçaları, dalgaların etkisiyle...

-Sahilden genel görüntü

Sahile vuran odunlar

- Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'ın vatandaşların sorunlarını dinlemesi Zonguldak'ta selin denize sürüklediği odunlar kıyıya vurdu

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sel sularının denize sürüklediği odun parçaları, dalgaların etkisiyle sahili doldurdu.

İlçede etkili olan sağanağın ardından meydana gelen sel nedeniyle odun parçaları derelerden denize sürüklendi.

Odun parçaları, dalgaların etkisiyle vatandaşların denize girdiği ve mesire alanı olarak kullandığı Ereğli- Alaplı kara yolundaki sahil şeridinin bir bölümünü kapladı.

Odunların yanı sıra evsel atıkların da bulunduğu sahilin temizlenmesi için çalışma yürütülecek.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz da Ereğli'de su baskınlarının yaşandığı Topçalı, Bölücek ve Hamzafakıhlı bölgelerinde incelemelerde bulundu.

Muhtarların ve vatandaşların sorunlarını dinleyen Tutulmaz'a, Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen ile İl Tarım ve Orman Müdürü Cemalettin Çataklı eşlik etti.

Hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını bildiren Çataklı, 17'si sera olmak üzere 85 dönümlük alanın tahrip olduğunu kaydetti.

Öte yandan, su baskınlarının oluştuğu Yaraşlıyörük köyünde suların çekilmesiyle evlerde temizlik çalışmalarına başlandı. Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalarına (ERDEMİR) ait araç ve personeller de çalışmalara katkı veriyor.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: ZONGULDAK - Selin denize sürüklediği odunlar kıyıya vurdu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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