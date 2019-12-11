Zonguldak'ta seri muhakeme ve basit yargılama eğitim semineri düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zonguldak'ta seri muhakeme ve basit yargılama eğitim semineri düzenlendi - Son Dakika

Zonguldak'ta seri muhakeme ve basit yargılama eğitim semineri düzenlendi

6 saat önce

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından ceza muhakemesinde seri muhakeme ve basit yargılama eğitim semineri düzenlendi.

Zonguldak'ta seri muhakeme ve basit yargılama eğitim semineri düzenlendi, System.String[]

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından ceza muhakemesinde seri muhakeme ve basit yargılama eğitim semineri düzenlendi.


Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen seminere Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Şenol Taş, Alternatif Çözümler Daire Başkanı Orhan Cüni, Zonguldak Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, Garnizon Komutanı Ayhan Kafalı, vali yardımcıları, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, protokol üyeleri, kurum amirleri, belediye başkanları ve davetliler katıldı.


Seminerin açılış konuşmasını yapan Başsavcı Hüsnü Hakan Yağız, "Bilindiği üzere kamuoyunda birinci yargı reformu paketi olarak adlandırılan 7188 sayılı ceza muhakemesi kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun 24 Ekim 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Ceza muhakemesi kanununun 250. Maddesinde seri mahkeme usulü 251 ve 252 maddeleri basit yargılama usulünü bükme bağlanarak yargılama sisteminde yerini almıştır. Mahkeme sürecini kısaltmak ve adalet sistemini zorlayan iş yükü baskısını hafifletmek amacıyla kabul edilen seri muhakeme usulü bozulan kamu düzeninin daha hızlı ve etkili şekilde sağlanmasına hizmet edecektir" dedi.


Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Şenol Taş, "Toplumsal adaleti sağlamada güveni tesis etmede davaların uzun süreli olmasının önüne geçmede gerçekten güzel kurumlar olacağını düşünüyoruz. Bildiğiniz üzere 7188 sayılı yasa ile ceza muhakemesi kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapıldı. 1 Ocak 2020 tarihinde bu düzenlemeler yürürlüğe girecek. Bunlarda neleri getiriyor. Uzlaşma kurumu biraz daha genişliyor. Kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı daha etkin hale getiriliyor. Ön ödemede de taksitler halinde ödeme imkanı getiriliyor. Bunlar alternatif çözümler. Bir de iki yeni kurum geliyor. Bunlar seri yargılama ve basit yargılama. CMK 250. maddesinde basit suçlar dediğimiz katalog halinde saydığımız suçlar ile muhakeme sürecini kısaltıyoruz. Yine basit yaralamada da ilgili maddeleri düzenliyoruz. Bu da kovuşturma evresinde duruşma açmaksızın kişilerin belli cezai indirimden yararlanmasını öngörüyor. Tabi biz bu mevzuat yürürlüğe girmeden önce bakanlığımız olarak daha önceki uygulamalarda da yaptığımız gibi sahaya inip bunu sizlerle konuşmak, tartışmak, beraber değerlendirmek üzere toplantılar yapmaya karar verdik. Bu amaçla toplantılarımıza başladık. Van, Erzurum, Malatya, Diyarbakır ve birkaç ilde toplantılar yaptık. Geçen hafta bitirdik. Bu gün de buradayız. Aynı zamanda Ankara'da da bugün itibariyle eğitim seminerleri başlıyor. Konya, Bursa bu hafta içerisinde devam edeceğiz. Sene sonuna kadar diğer illerimizde mümkün olduğunca arkadaşlarla buluşarak mevzuatı, uygulamaların hayata geçmesine vesile olacağız" diye konuştu.


Zonguldak Vali Yardımcısı Turgut Subaşı da seminerin başarılı geçmesini temenni etti. - ZONGULDAK

Zonguldak, CEO, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 01:00 Kaynak: İHA
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