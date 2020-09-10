Zonguldak'ta ses cihazıyla kaçak avlanan kişi yakalandı - Son Dakika

M.Y. hakkında idari işlem yapılmak üzere tutanak tutuldu.

Avcılıkta kullanılan ses cihazı ve otomatik av tüfeğine ekiplerce el konuldu.

Ekipler, M.Y'nin Kara Avcılığı Kanunu'na aykırı olarak ses cihazıyla avlandığını tespit etti.

Alınan bilgiye göre, Aliköy mevkisinde devriye gezen jandarma ekipleri, araziden yoğun kuş sesi duyulması üzerine inceleme yaptı.

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