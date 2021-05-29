Zonguldak'ta sessizlik hakim - Son Dakika

Zonguldak'ta sessizlik hakim

Zonguldak'ta sessizlik hakim Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklarda sessizlik yaşanıyor.

Zonguldak'ta sessizlik hakim ZONGULDAK - Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklarda sessizlik yaşanıyor. Zonguldak'ta korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu. Kentin in işlek caddesi olan Gazipaşa caddesi kısıtlamada boş kaldı. Kısıtlama kapsamında izin belgesi olanlar sokağa çıkabilecek. İzin belgesi olmayanlar ise kentin giriş ve çıkış noktalarında ekiplerce geri çevrildi. Ekipler kontrol noktalarındaki denetimlerini sürdürdü. Zonguldak'ta Cuma saat 21.00'de başlayan uygulama Pazartesi 05.00'te sona erecek.

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