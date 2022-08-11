Seyir halindeki otomobilde yangın çıktı - Son Dakika
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Seyir halindeki otomobilde yangın çıktı

11.08.2022 18:06
Seyir halindeki otomobilde yangın çıktı

Zonguldak'ta seyir halindeki otomobilde yangın meydana geldi.

Zonguldak'ta seyir halindeki otomobilde yangın meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre olay Kozlu ilçesindeki rampada meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobilin elektrik tesisatından çıktığı tahmin edilen dumanlar etrafı sardı.

İhbarın ardından kısa sürede olay yerine harekete geçen Kozlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yanan araca müdahale etti. Yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeki otomobilde yangın çıktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Seyir halindeki otomobilde yangın çıktı - Son Dakika
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