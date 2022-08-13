'Hack Karadeniz' finalistleri yarışıyor - Son Dakika
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'Hack Karadeniz' finalistleri yarışıyor

13.08.2022 17:20
'Hack Karadeniz' finalistleri yarışıyor

ZONGULDAK'ta siber güvenlik alanında düzenlenen 'Hack Karadeniz'de finalistler yarışıyor.

ZONGULDAK'ta siber güvenlik alanında düzenlenen 'Hack Karadeniz'de finalistler yarışıyor. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, yarışmada yerli e-posta, güvenlik duvarı ve mükafat avcılığı yazılımlarının denetleneceğini söyleyerek, "Bu platformlardaki açıkları bulup yerli ve milli ekosistemimizdeki firmaların gücüne güç katacaklar" dedi.

Bu yıl 5'incisi düzenlenen siber güvenlik alanındaki 'Hack Karadeniz', Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde başladı. 1515 kişinin yarıştı etkinlikte, 38 kişi finalist olmaya hak kazandı. 3 yerli ve milli uygulamanın yazılımında açıklar arayıp yarışan finalistler, daha sonra Samsun'da yapılacak etkinliğe katılacak.

Son 5 yıldır Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin TEKNOFEST'teki siber güvenlik yarışmalarını düzenlediğini belirten Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, " İstanbul'da olduğu zaman Hack İstanbul diyorduk. Bu sefer de Karadeniz'de olduğu için Hack Karadeniz yarışması yapıyoruz. Bu 1515 kişinin katıldığı bir yarışmaydı. Elemeler sonunda burada 38 finalistimiz var. Bugün ilk etabını gerçekleştiriyoruz. Yarışmamız çok basit. 3 tane yerli ve milli uygulamamızın güvenlik zafiyetlerini buluyor yarışmacılarımız. Bunlardan biri yerli mail, biri güvenlik duvarı, bir tane de mükafat avcılığı platformu. Bu platformlardaki açıkları bulup yerli ve milli ekosistemimizdeki firmaların gücüne güç katacaklar" dedi.'DENEYİM ELDE EDİYORLAR'

Türkiye'de siber güvenlik alanında daha çok insan kaynağına ihtiyaç olduğunu söyleyen Koç, "Hem savunma sanayisinde hem de kamu kurumlarında, buradan çıkan arkadaşların hepsinin iş bulma olasılığı artmış oluyor ve deneyim elde ediyorlar. Burada gerçek bir siber güvenlik eğitimi almış gibi oluyorlar. Çünkü burada Türkiye'nin kullandığı birçok yazılımı denetlemiş ve onların açıklarını bulmuş oluyorlar. Bu da onlara kariyerleri için çok büyük yol açmış oluyor" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Zonguldak, Karadeniz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Hack Karadeniz' finalistleri yarışıyor - Son Dakika

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