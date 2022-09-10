Kapuz Plajı'nda cankurtaranlık yapan Muzaffer Kaya , gazetecilere, iyi bir sezon geçirdiklerini söyleyerek, "Doluluk bayramda yüzde 100'lere ulaştı. Vatandaşlarımız havalar açıkken gelmeye devam ediyor. Havalar müsaade ettiği sürece misafirlerimizi ağırlamaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Zonguldak'ta sıcak havadan bunalanlar denize girerek serinledi - Son Dakika

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