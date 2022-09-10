Zonguldak'ta sıcak havadan bunalanlar denize girerek serinledi - Son Dakika
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Zonguldak'ta sıcak havadan bunalanlar denize girerek serinledi

10.09.2022 14:58
Zonguldak'ta sıcak havadan bunalanlar denize girerek serinledi

Zonguldak'ta sıcak havadan bunalan vatandaşlar, sahillerde vakit geçirdi.

Zonguldak'ta sıcak havadan bunalan vatandaşlar, sahillerde vakit geçirdi.

Sonbahara rağmen hava sıcaklığının 24 dereceyi gösterdiği kentte vatandaşlar, Zonguldak Belediyesi Kapuz Plajı'na akın etti.

Sıcak havadan bunalanlardan bazıları denize girerek serinlemeye çalıştı, bazıları da güneşlendi.

Kapuz Plajı'nda cankurtaranlık yapan Muzaffer Kaya, gazetecilere, iyi bir sezon geçirdiklerini söyleyerek, "Doluluk bayramda yüzde 100'lere ulaştı. Vatandaşlarımız havalar açıkken gelmeye devam ediyor. Havalar müsaade ettiği sürece misafirlerimizi ağırlamaya devam edeceğiz." dedi.

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Kaynak: AA

Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta sıcak havadan bunalanlar denize girerek serinledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta sıcak havadan bunalanlar denize girerek serinledi - Son Dakika
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