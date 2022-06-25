Zonguldak'ta şiddetli fırtına: Bir işletme zarar gördü - Son Dakika
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Zonguldak'ta şiddetli fırtına: Bir işletme zarar gördü

25.06.2022 10:50

Zonguldak'ta şiddetli fırtına: Bir işletme zarar gördü Zonguldak'ta sabaha karşı etkili olan şiddetli fırtına dolayısıyla sahil kenarındaki bir işletmede maddi hasar meydana geldi.

Zonguldak'ta şiddetli fırtına: Bir işletme zarar gördü

ZONGULDAK - Zonguldak'ta sabaha karşı etkili olan şiddetli fırtına dolayısıyla sahil kenarındaki bir işletmede maddi hasar meydana geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Zonguldak'ın da yer aldığı bazı illerde turuncu uyarı yapmasının ardından kentte şiddetli fırtına etkili oldu. Kilimli ilçesine bağlı Türkali köyün sahilindeki bir işletme fırtınadan zarar gördü. Çetin Coşkun'a ait işletmede maddi hasar meydana geldi. Fırtına ağaçları devirdi, masalar ve sandalyeler adeta havada uçuştu. İşletme çatısının bir kısmı çöktü. Birçok eşya kullanılamaz hale geldi.

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Kaynak: İHA

Zonguldak, Fırtına, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta şiddetli fırtına: Bir işletme zarar gördü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta şiddetli fırtına: Bir işletme zarar gördü - Son Dakika
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