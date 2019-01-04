Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta Şiddetli Rüzgar

Zonguldak'ta Şiddetli Rüzgar

1 saat önce

Karadeniz'de etkili olan rüzgarda yüksekliği 4 metreye ulaşan dalgalar, Zonguldak Limanı'ndaki mendireği aştı.

Zonguldak'ta Şiddetli Rüzgar, System.String[]
Karadeniz'de etkili olan rüzgarda yüksekliği 4 metreye ulaşan dalgalar, Zonguldak Limanı'ndaki mendireği aştı.

Kentte saatteki hızı 25 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle balıkçılar ve Ro-Ro gemileri denize açılamadı.


Yüksekliği 4 metreye ulaşan dalgalar, Zonguldak Limanı'ndaki mendireği aştı. Yük gemilerinin limana sığındığı kentte, bazı vatandaşlar cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle dalgaları görüntülemeye çalıştı.

Bu arada sağanak ve rüzgarın, aralıklarla etkisini sürdüreceği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:15 Kaynak: AA

Karadeniz, Zonguldak, Güncel
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