Zonguldak'ta şiddetli rüzgar etkili oldu - Son Dakika

Zonguldak'ta şiddetli rüzgar etkili oldu

ZONGULDAK'ta sabaha karşı etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatısı uçtu, elektrik kesintisi yaşandı.

Şİddetli rüzgar, sabah saat 07.00 sıralarında etkili oldu. Saatteki hızı 55 kilometreyi bulan ve yaklaşık 1 saat süren rüzgar nedeniyle Tepebaşı ve Mithatpaşa Mahallesi'nde bazı ev ve garajların çatısının uçmasına neden oldu. Park halindeki bir otomobilin üzerine ise garaj çatısı devrildi. Çatı ve ağaçlardan kopan dallar, yollara yayıldı. Yüksek gerilim hattındaki arıza nedeniyle bazı mahallelerde elektrik kesintisi yaşandı. Ayrıca kent merkezine su hattındaki arıza nedeniyle su verilemedi.Ekipler, elektrik ve su hattındaki arızaları gidermek için çalışma başlattı.