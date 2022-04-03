Zonguldak'ta şiddetli rüzgar ve yağmur etkili oldu - Son Dakika
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Zonguldak'ta şiddetli rüzgar ve yağmur etkili oldu

03.04.2022 16:07

Zonguldak'ta şiddetli rüzgar ve yağmur etkili olduZONGULDAK Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Zonguldak'ta yağmur ve rüzgar etkili oldu.

Zonguldak'ta şiddetli rüzgar ve yağmur etkili oldu

ZONGULDAK Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Zonguldak'ta yağmur ve rüzgar etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz Bölgesi için bugün sabah saatlerinden itibaren geçerli olmak üzere kuvvetli fırtına uyarısında bulundu. Gece yarısı sona ermesi beklenen yer yer saatteki hızı 40 ila 60 km'yi bulması beklenen rüzgar kent merkezinde etkili oldu. Soba zehirlenmeleri, ağaç devrilmesi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi. Öte yandan aralıklarla sağanak yağış etkisini sürdürdü.

Zonguldak'ta şiddetli rüzgar ve yağmur etkili oldu
Zonguldak'ta şiddetli rüzgar ve yağmur etkili oldu
Zonguldak'ta şiddetli rüzgar ve yağmur etkili oldu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta şiddetli rüzgar ve yağmur etkili oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zonguldak'ta şiddetli rüzgar ve yağmur etkili oldu - Son Dakika
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