Zonguldak'ta şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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Zonguldak'ta şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi

10.07.2022 15:27

Zonguldak'ta şiddetli yağış hayatı olumsuz etkilediZONGULDAK Zonguldak'ta sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Zonguldak'ta şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi

ZONGULDAK Zonguldak'ta sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar saçak altlarına girmeye çalıştı.

Zonguldak'ta başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Müdürlüğü'nden yapılan uyarı sonrası Zonguldak'ta yağış başladı. Başlayan yağış sonrası kentin bir çok yerinde su birikintileri meydana gelirken trafikte aksamalar yaşandı. Şimşek ve gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

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Kaynak: İHA

Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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