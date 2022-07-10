Zonguldak'ta başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Müdürlüğü'nden yapılan uyarı sonrası Zonguldak'ta yağış başladı. Başlayan yağış sonrası kentin bir çok yerinde su birikintileri meydana gelirken trafikte aksamalar yaşandı. Şimşek ve gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Kaynak: İHA

Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Zonguldak'ta şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

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