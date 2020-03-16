Zonguldak'ta şiddetli yağış ve rüzgar etkili oldu - Son Dakika

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Zonguldak'ta şiddetli yağış ve rüzgar etkili oldu
6 saat önce
Zonguldak'ta dünden bu yana etkili olan şiddetli rüzgar ve yağışı ile birlikte şiddetini artıran dalgalar Liman Caddesi'ndeki istinat duvarını aştı.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 10:31 Kaynak: İHA
Zonguldak'ta dünden bu yana etkili olan şiddetli rüzgar ve yağışı ile birlikte şiddetini artıran dalgalar Liman Caddesi'ndeki istinat duvarını aştı. Şiddetli fırtına nedeniyle denize açılamayan balıkçılar teknelerini limana demirledi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yurt genelindeki uyarılarının ardından Batı Karadeniz'de şiddetli rüzgar ve yağış etkisini sürdürdü. Dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan rüzgar ve yağış nedeniyle Karadeniz'deki dalgalar şiddetini artırdı. Kentte hava sıcaklığı 4 dereceye kadar düşerken yağışların hafta sonuna kadara süreceği öğrenildi. - ZONGULDAK
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