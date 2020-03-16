Zonguldak'ta şiddetli yağış ve rüzgar etkili oldu - Son Dakika
Son Dakika Genel Zonguldak'ta şiddetli yağış ve rüzgar etkili oldu - Son Dakika

Zonguldak'ta şiddetli yağış ve rüzgar etkili oldu

6 saat önce

- Zonguldak'ta şiddetli yağış ve rüzgar etkili oldu Zonguldak'ta dünden bu yana etkili olan şiddetli rüzgar ve yağışı ile birlikte şiddetini artıran dalgalar Liman Caddesi'ndeki istinat duvarını aştı.

- Zonguldak'ta şiddetli yağış ve rüzgar etkili oldu

ZONGULDAK - Zonguldak'ta dünden bu yana etkili olan şiddetli rüzgar ve yağışı ile birlikte şiddetini artıran dalgalar Liman Caddesi'ndeki istinat duvarını aştı. Şiddetli fırtına nedeniyle denize açılamayan balıkçılar teknelerini limana demirledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yurt genelindeki uyarılarının ardından Batı Karadeniz'de şiddetli rüzgar ve yağış etkisini sürdürdü. Dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan rüzgar ve yağış nedeniyle Karadeniz'deki dalgalar şiddetini artırdı. Kentte hava sıcaklığı 4 dereceye kadar düşerken yağışların hafta sonuna kadara süreceği öğrenildi.

Zonguldak'ta şiddetli yağış ve rüzgar etkili oldu

Karadeniz, Zonguldak, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:05 Kaynak: İHA
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