Zonguldak'ta silah kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zonguldak'ta silah kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika

Zonguldak'ta silah kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı

6 saat önce

Zonguldak'ta düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah ticareti yaptığı iddia edilen 9 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Zonguldak'ta silah kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı, System.String[]

Zonguldak'ta düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah ticareti yaptığı iddia edilen 9 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, fiziki ve teknik çalışmalar sonucunda 11 Şubat'ta kent merkezi ve Kozlu ilçesinde ruhsatsız silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı, şüphelilerin adreslerinde 5 ruhsatsız tabanca, 117 fişek, tüfek ve kurusıkı silah ele geçirildi.

Şüphelilerden 7'si işlemlerinin ardından emniyetten serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 06:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rüşvet gerekçesiyle tutuklanan CZN Burak'ın annesi ifadesinde suçlamaları kabul etmedi
Mehmetçik'in kafa kamerasından gri kategorideki teröristin etkisiz hale getirilme anı 'Bager' kod adlı teröristin etkisiz hale getirildiği görüntüler ortaya çıktı ABD, Umman Denizi'nde ağır silah dolu İran teknesine el koyduğunu duyurdu

Son Dakika Haberleri
00:04 Kim Kardashian, derin bacak dekolteli elbisesiyle göz kamaştırdı
23:41 Şansın Tüzün'den Sıkı Sıkı Bağla
22:46 Zeynep Alkan'ın son paylaşımı takipçilerinin beğenisini kazandı
21:54 Tarkan'ın Bayrampaşa'daki arazisiyle ilgili 7'nci kez İBB Meclisi'ne gelen imar dosyası reddedildi
21:52 "Kalçalarını görelim" kavgası sona erdi! Danla Bilic ve Aşkım Kapışmak barıştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 01:03:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Zonguldak'ta silah kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]