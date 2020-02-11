Zonguldak'ta silah kaçakçılığı iddiasıyla 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zonguldak'ta silah kaçakçılığı iddiasıyla 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Zonguldak'ta silah kaçakçılığı iddiasıyla 9 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Zonguldak'ta düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah ticareti yaptığı iddia edilen 9 zanlı gözaltına alındı.

Zonguldak'ta silah kaçakçılığı iddiasıyla 9 şüpheli yakalandı, System.String[]

Zonguldak'ta düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah ticareti yaptığı iddia edilen 9 zanlı gözaltına alındı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kent merkezi ve Kozlu ilçesinde ruhsatsız silah ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Fiziki ve teknik çalışmalar sonucunda gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Zanlıların adreslerinde 5 ruhsatsız tabanca, 117 fişek, tüfek ve kurusıkı silah ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:34 Kaynak: AA
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