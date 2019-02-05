Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Zonguldak'ta Silah Kaçakçılığı Operasyonu

31 dakika önce

Alaplı ilçesinde silah imalathanesi olarak kullanılan eve düzenlenen operasyonda, 5 tabanca, 10 av tüfeği, mermi, şarjör, fişek ve tabanca yapımında kullanılan aletler ele geçirildi.

Zonguldak'ta Silah Kaçakçılığı Operasyonu, System.String[]
Alaplı ilçesinde silah imalathanesi olarak kullanılan eve düzenlenen operasyonda, 5 tabanca, 10 av tüfeği, mermi, şarjör, fişek ve tabanca yapımında kullanılan aletler ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız silah imal edildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, ilçede ikamet eden M.Ö'nün evinde silah imalatı yaptığını belirledi.

Silah imalathanesi olarak kullanıldığı belirlenen eve düzenlenen operasyonda, M.Ö. gözaltına alındı.

Evde yapılan incelemede, 5 tabanca, 10 av tüfeği, mermi, şarjör, fişek ve tabanca yapımında kullanılan aletler ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.Ö'nün, jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:47 Kaynak: AA

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