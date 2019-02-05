Zonguldak'ta Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Alaplı
ilçesinde silah imalathanesi olarak kullanılan eve düzenlenen operasyonda, 5 tabanca, 10 av tüfeği, mermi, şarjör, fişek ve tabanca yapımında kullanılan aletler ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız silah imal edildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, ilçede ikamet eden M.Ö'nün evinde silah imalatı yaptığını belirledi.
Silah imalathanesi olarak kullanıldığı belirlenen eve düzenlenen operasyonda, M.Ö. gözaltına alındı.
Evde yapılan incelemede, 5 tabanca, 10 av tüfeği, mermi, şarjör, fişek ve tabanca yapımında kullanılan aletler ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.Ö'nün, jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.