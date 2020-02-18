Zonguldak'ta silah kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak'ta silah kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika

Zonguldak'ta silah kaçakçılığı operasyonu

6 saat önce

Zonguldak'ta jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Zonguldak'ta silah kaçakçılığı operasyonu, System.String[]

Zonguldak'ta jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Alaplı ilçesinde ikamet eden O.K (31), isimli şahsın silah ticareti yaptığı bilgisi alınması üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Arama kararı ile şahsın ev ve eklentilerinde Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ile yapılan arama sonucunda 1 adet 9 mm tabanca, 1 adet 7,65 mm tabanca 172 adet 9 mm fişek, 17 adet 7,65 mm fişek, 24 adet çeşitli çaplarda tabanca fişeği, 12 adet 6136 SKM kapsamında bıçak, 3 adet kelebek tabir edilen bıçak, 1 adet balta, 1 adet havalı tabanca 10 adet havalı tabanca tüpü, 1 adet muşta ele geçirildi. Ele geçirilen silahlara el konuldu. Şüpheli O.K.'nın jandarmadaki sorgusu sürüyor. - ZONGULDAK

Zonguldak, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 09:33 Kaynak: İHA
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