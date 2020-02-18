Zonguldak'ta silah ticareti yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zonguldak'ta silah ticareti yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Zonguldak'ta silah ticareti yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı

7 saat önce

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde silah ticareti yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak'ta silah ticareti yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı, System.String[]

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde silah ticareti yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, silah ticareti yaptığı iddiasıyla O.K'yı (31) gözaltına aldı.

Aramalarda 9 ve 7,65 milimetre tabanca, 172 adet 9 milimetre ve 17 adet 7,65 milimetre fişek, 24 çeşitli çaplarda tabanca fişeği,

12 bıçak, 3 kelebek tabir edilen bıçak, balta,

havalı tabanca, 10 havalı tabanca tüpü ile muşta ele geçirildi.

Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Zonguldak, Alaplı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 09:36 Kaynak: AA
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