Zonguldak'ta silahla yaralama: 1 yaralı - Son Dakika

Zonguldak'ta silahla yaralama: 1 yaralı

Zonguldak'ta silahla yaralama: 1 yaralı Zonguldak'ta bir kişi ormanlık alanda kimliği belirsiz kişi yada kişilerin silahından çıkan kurşunda yaralandı.

Zonguldak'ta silahla yaralama: 1 yaralı

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ZONGULDAK - Zonguldak'ta bir kişi ormanlık alanda kimliği belirsiz kişi yada kişilerin silahından çıkan kurşunda yaralandı. Jandarma ekipleri olayın failini arıyor.

Edinilen bilgiye göre olay Merkez ilçesine bağlı Çağlı köyü Ulutan barajı mevkisinde meydana geldi. 50 yaşındaki Ali K., ormanlık alanda kimliği belirsiz kişi yada kişilerin ateş açması sonucu bacağından yaralandı. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi.

112 acil sağlık ambulansıyla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.

Zonguldak, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 10:25 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak'ta silahla yaralama: 1 yaralı - Son Dakika
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