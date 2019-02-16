Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta Silahla Yaralama

Zonguldak'ta Silahla Yaralama

1 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, yolda yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğrayan kişi hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ta Silahla Yaralama, System.String[]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, yolda yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğrayan kişi hastaneye kaldırıldı.

Kavaklık Mahallesi birinci köprüde Bahattin Y'nin, silah sesinin duyulmasının ardından yere düştüğünü gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi.

Bahattin Y, olay yerine gelen sağlık ekiplerine, bir kişinin koşarak yere doğru silahla ateş ettiğini, kendisinin de korkup yere düştüğünü ve bu sırada da dizinden yaralandığını belirtti. Kontrollerini yapan sağlık ekipleri, mahalle sakinlerinin silah sesi duyduklarını belirtmelerinin ardından yaralıyı ambulansa aldı.

İlçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Bahattin Y'nin, sol diz kapağına kurşun isabet ettiği belirlendi.

Bu arada eşkal ve ifadelerden yola çıkılarak tabancayla ateş ettiği tespit edilen E.K. ile Bahattin Y'nin arasında alacak meselesi olduğu öne sürüldü.

Polis ekiplerinin E.K'yi arama çalışması sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 08:56 Kaynak: AA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Belediye Başkanı, Kurtuluş Törenine At Üzerinde Geldi Melih Gökçek'ten Manidar Diriliş Ertuğrul Mesajı!

Şehir Magandası, Küçük Çocuğun Başına Silah Dayayıp "Sıkarım Kafana" Diyerek Tehdit Etti İmamın "Bebek Bir Günlük Değildi" Sözlerinden Şüphelenen Baba, 40 Yıl Sonra Oğlunun Mezarını Açtırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.2.2019 10:18:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta Silahla Yaralama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]