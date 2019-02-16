Zonguldak'ta Silahla Yaralama

Zonguldak
'ın Ereğli ilçesinde, yolda yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğrayan kişi hastaneye kaldırıldı.
Kavaklık Mahallesi birinci köprüde Bahattin Y'nin, silah sesinin duyulmasının ardından yere düştüğünü gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis
ve polis ekiplerine bildirdi.
Bahattin Y, olay yerine gelen sağlık ekiplerine, bir kişinin koşarak yere doğru silahla ateş ettiğini, kendisinin de korkup yere düştüğünü ve bu sırada da dizinden yaralandığını belirtti. Kontrollerini yapan sağlık ekipleri, mahalle sakinlerinin silah sesi duyduklarını belirtmelerinin ardından yaralıyı ambulansa aldı.
İlçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Bahattin Y'nin, sol diz kapağına kurşun isabet ettiği belirlendi.
Bu arada eşkal ve ifadelerden yola çıkılarak tabancayla ateş ettiği tespit edilen E.K. ile Bahattin Y'nin arasında alacak meselesi olduğu öne sürüldü. Polis
ekiplerinin E.K'yi arama çalışması sürüyor.