Zonguldak'ta Silahlı Kavga: 1 Ağır Yaralı
1 saat önce
Zonguldak'ta silahlı kavga: 1 ağır yaralıZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişi, husumetli olduğu iddia edilen bir kişi tarafından silahla vurularak ağır yaralandı.
Zonguldak
'ta silahlı kavga
: 1 ağır yaralı
ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişi, husumetli olduğu iddia edilen bir kişi tarafından silahla vurularak ağır yaralandı.
İddiaya göre, Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli
beldesinde Mustafa Ö., aralarında daha önceden husumet bulunduğu öne sürülen Yusuf Ziya
Eryiğit'e çıkan kavgada silahla ateş etti. Eryiğit de saldırıya silahıyla karşılık verdi. Sağ gözünün altından giren kurşunla ağır yaralanan Eryiğit, 112 ambulansı ile kaldırıldığı özel hastanede tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi devam eden Eryiğit'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Saldırgan Mustafa Ö. ise jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 04:34 Kaynak: İHA
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