Zonguldak'ta silahlı kavga: 1 ölü - Son Dakika

Zonguldak'ta silahlı kavga: 1 ölü
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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.
Cumhuriyet Meydanı'nda, V.Y. ile Ahmet C. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine V.Y'nin tabancayla ateş etmesi sonucu Ahmet C. yaralandı.
Devrek Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine sevk edilen Ahmet C. burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
V.Y. ise ekiplerce gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 03:12 Kaynak: AA
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