Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Zonguldak'ta Silahlı Kavga: 1 Yaralı

1 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişi, husumetli olduğu iddia edilen bir kişi tarafından silahla vurularak ağır yaralandı.

Zonguldak'ta Silahlı Kavga: 1 Yaralı, System.String[]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişi, husumetli olduğu iddia edilen bir kişi tarafından silahla vurularak ağır yaralandı.

İddiaya göre, Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesinde Mustafa Ö. ile, aralarında daha önceden husumet bulunduğu öne sürülen Yusuf Ziya Eryiğit arasında çıkan kavgada silahla ateş etti. Eryiğit de saldırıya silahıyla karşılık verdi. Sağ gözünün altından giren kurşunla ağır yaralanan Eryiğit, 112 ambulansı ile kaldırıldığı özel hastanede tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi devam eden Eryiğit'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Saldırgan Mustafa Ö. ise jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:13 Kaynak: İHA

Yusuf Ziya Öztabak, Kandilli, Zonguldak, 3. Sayfa
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