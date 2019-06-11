Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta silahlı kavga: 1 yaralı (2)
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Zonguldak'ta silahlı kavga: 1 yaralı (2)

7 saat önce

TUTUKLANDIZonguldak'ta, barda tartıştığı kişilerin bulunduğu otomobile ateş açarak, G.K.'nın ağır yaralanmasına neden olan S.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zonguldak'ta silahlı kavga: 1 yaralı (2), System.String[]

TUTUKLANDI
Zonguldak'ta, barda tartıştığı kişilerin bulunduğu otomobile ateş açarak, G.K.'nın ağır yaralanmasına neden olan S.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.D., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
G.K.'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.


Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 06:07 Kaynak: DHA
Zonguldak, Güncel
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