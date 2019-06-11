Zonguldak'ta silahlı kavga: 1 yaralı (2)

TUTUKLANDI

Zonguldak'ta, barda tartıştığı kişilerin bulunduğu otomobile ateş açarak, G.K.'nın ağır yaralanmasına neden olan S.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.D., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

G.K.'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.