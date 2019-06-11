Zonguldak'ta silahlı kavga: 1 yaralı (2)
7 saat önce
TUTUKLANDIZonguldak'ta, barda tartıştığı kişilerin bulunduğu otomobile ateş açarak, G.K.'nın ağır yaralanmasına neden olan S.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 06:07 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
Zonguldak'ta, barda tartıştığı kişilerin bulunduğu otomobile ateş açarak, G.K.'nın ağır yaralanmasına neden olan S.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.D., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
G.K.'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hareketli dakikalar! Polis ateş ederek durdurdu
Kayıp köpekleriyle kavuşma anı milyonlarca kez izlenen ailenin mutluluğu
Küçükkaya, İmamoğlu'nun "Yıldırım soruların görüşülmesini talep etti" iddiasına cevap verdi
Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çatışma: 4 asker ağır yaralı